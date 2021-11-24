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15:15 24.11.2021

Прокуратура АРК начала уголовное дело по факту массового незаконного задержания крымских татар в Симферополе 23 ноября

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Прокуратура АРК начала уголовное дело по факту массового незаконного задержания крымских татар в Симферополе 23 ноября

Прокуратура АР Крым и Севастополя начала уголовное производство по фактам незаконного лишения свободы крымских татар на территории оккупированного полуострова, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 23 ноября 2021 года возле изолятора временного содержания в г. Симферополе "оккупационные правоохранители" безосновательно задержали граждан Украины, среди которых ребенок, женщины и журналисты, пришедшие встретить адвоката Эдема Семедляева", - указывается в сообщении.

Задержанных доставляли в три отделения полиции Симферополя: Киевское, Центральное и Железнодорожное. Продержав ночь, часть граждан отпустили, составив на них протоколы о якобы административных правонарушениях.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что это уже шестое массовое задержание крымских татар с сентября 2021 года.

Как сообщалось, сотрудники российского ОМОНа в Симферополе 23 ноября задержали 31 активиста, пришедших встретить адвоката Эдема Семедляева, освобожденного после 12-дневного ареста. В числе задержанных были 10 женщин и четверо журналистов.

12 ноября подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста и штрафа адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву. 25 октября адвокат пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Применительно к нему был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции).

Суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей и 12 суток ареста.

Теги: #уголовное_дело #симферополь #задержания
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