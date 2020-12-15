На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

Патрульная полиция Киева сообщает об ограничении движения на Шулявском путепроводе в связи с падением на нем столбов.

"В связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении ст. м. "Дорогожичи". Выбирайте другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что упало и легло вдоль полотна моста три столба, установленных с одного из краев моста. Пострадавших в результате инцидента нет, однако как минимум один автомобиль получил незначительные повреждения. Столбы не упали на проходящий под Шулявским мостом проспект Победы и не перекрыли дорожное полотно моста по всей ширине.

Как сообщалось, Шулявский путепровод, построенный в 1964 году, был закрыт на реконструкцию с марта 2019 по июль 2020 года, в ходе которой было полностью заменено полотно моста.

Мост является частью Малой Окружной дороги с интенсивным автомобильным движением. По мосту проходит троллейбусная линия, по которой проходит четыре напряженных маршрута, а также около десятка автобусных маршрутов частных перевозчиков.