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07:39 13.10.2021

В отношении Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дело о присвоении звания должностного лица

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В отношении Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дело о присвоении звания должностного лица

Уголовное дело по статье о присвоении звания или власти должностного лица возбуждено в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник отдела информации и связи общественного центрального аппарата СК республики Сергей Кабакович во вторник.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса Беларуси - самовольное присвоение звания либо власти должностного лица", - рассказал Кабакович.

"Обвиняемые, Тихановская и Латушко, по согласованию совместно с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств, международных организаций", - добавил он.

Санкция статьи 382 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Беларуси включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Теги: #уголовное_дело #ск #тихановская #беларусь
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