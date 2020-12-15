Виновные в падении опор освещения на Шулявском путепроводе должны понести уголовную ответственность - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что правоохранители должны оперативно установить причину падения опор освещения на Шулявском путепроводе, а виновные – понести за произошедшее уголовную ответственность.

"Друзья! Относительно ситуации, произошедшей на Шулявском путепроводе. Заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", - обратился с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и я. Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту", - написал мэр в своем Telegram канале.

В то же время Кличко подчеркнул, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

"Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента. Виновные должны понести уголовную ответственность!", - отметил он.

Ранее патрульная полиция Киева сообщила об ограничении движения на Шулявском путепроводе в Киеве в связи с падением на нем столбов.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что упало и легло вдоль полотна моста три столба, установленных с одного из краев моста. Пострадавших в результате инцидента нет, однако как минимум один автомобиль получил незначительные повреждения. Столбы не упали на проходящий под Шулявским мостом проспект Победы и не перекрыли дорожное полотно моста по всей ширине.

Шулявский путепровод, построенный в 1964 году, был закрыт на реконструкцию с марта 2019 по июль 2020 года, в ходе которой было полностью заменено полотно моста.

Мост является частью Малой Окружной дороги с интенсивным автомобильным движением. По мосту проходит троллейбусная линия, по которой проходит четыре напряженных маршрута, а также около десятка автобусных маршрутов частных перевозчиков.