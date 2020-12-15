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16:37 15.12.2020

В связи с ЧП на Шулявском мосту власти изменили движение проходящих по нему троллейбусов

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В связи с ЧП на Шулявском мосту власти изменили движение проходящих по нему троллейбусов

В связи с падением опор освещения на Шулявском путепроводе на месте происшествия помимо правоохранителей работают представители КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев", специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет", а маршруты движения троллейбусов, курсирующих по мосту, были существенно изменены.

Как сообщает во вторник пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение троллейбусов №22, 27, 30, 42 организовано следующим образом:

№22 - до ул. Дегтяревской и Индустриального путепровода;

№27 - ст. м. "Почайна" - ул. Дегтяревская;

№30 - через Воздухофлотский проспект (в оба направления) - ст.м. "Лукьяновская";

№42 - до Индустриального путепровода.

"Причины падения трех опор освещения на транспортной развязке на Шулявском путепроводе будут устанавливать правоохранительные органы. Генеральный подрядчик реконструкции путепровода уже обратился с заявлением в полицию. Также в полицию с соответствующим заявлением обратился заказчик выполнения работ - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как сообщалось, 15 декабря около 14:00-15:00 произошло падение трех опор освещения в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе. Опоры расположены на полосе движения в направлении ул. В.Гетьмана и ул. А.Довженко.

Теги: #киев #шулявский_путепровод #движение #троллейбусы
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