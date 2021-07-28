Стоимость реконструкции Шулявского путепровода выросла из-за реконструкции прилегающих улиц и лифтов в переходах - КГГА

Увеличение общей стоимости реконструкции Шулявского мостового перехода в Киеве обусловлено, в частности, необходимостью реконструировать прилегающие улицы и улицы, по которым осуществляются пути объезда, а также рядом других факторов.

"На предприятии объяснили, что в общую сметную стоимость объекта вошла реконструкция прилегающих улиц, поскольку они пока не соответствуют действующим в Украине нормам. Поэтому возникла необходимость в ряде работ - расширении улиц, обустройстве ливневой канализации и других сетей. Кроме того, реконструкция предусматривает дополнительные объемы работ по установке лифтов в подземных переходах - в частности, их увеличении с 2 до 4 ед, поскольку с момента разработки проекта реконструкции транспортной развязки в 2018 году в действие вступили новые строительные нормы "Здания и сооружения. Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения", - говорится в сообщении на сайте Киевгоргосадминистрации со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

В КГГА отмечают: "Учитывая многочисленные обращения общественности и жителей комплекса "Место мечты", в рамках реконструкции предусмотрены дополнительные работы по комплексному благоустройству прилегающей территории".

Как сообщалось, Шулявский путепровод, построенный в 1964 году, был закрыт на реконструкцию с марта 2019 по июль 2020 года, в ходе которой было полностью заменено полотно моста.