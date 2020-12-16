Генподрядчик поменяет опоры освещения на Шулявском мосту за свой счет и выплатит компенсации за поврежденные авто - Кличко

Опоры освещения на Шулявском мосту в Киеве генподрядчик будет менять за свой счет, также он должен компенсировать убытки владельцам поврежденных при падении опор автомобилей, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет! Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Вызвавшие сомнения в надежности укрепления - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет", - подчеркнул Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

Также "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

Мэр столицы напомнил, что вчера он и "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев" обратились к правоохранителям с тем, чтобы установить причины падения трех опор, чтобы виновные в этом понесли ответственность.

"Подчеркну: за качество работ на объекте отвечает генподрядчик. Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору - как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". И мы рассчитываем, что расследование будет оперативным и прозрачным, чтобы все виновные понесли ответственность. Я в этом, как мэр столицы, который открывал мост, заинтересован больше всего! Потому что понимаю, что это - моя репутация!", - подчеркнул Кличко.

15 декабря патрульная полиция Киева сообщила об ограничении движения на Шулявском путепроводе в Киеве в связи с падением на нем столбов.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что упало и легло вдоль полотна моста три столба, установленных с одного из краев моста. Пострадавших в результате инцидента нет, однако как минимум один автомобиль получил незначительные повреждения. Столбы не упали на проходящий под Шулявским мостом проспект Победы и не перекрыли дорожное полотно моста по всей ширине.

Шулявский путепровод, построенный в 1964 году, был закрыт на реконструкцию с марта 2019 по июль 2020 года, в ходе которой было полностью заменено полотно моста.

Мост является частью Малой Окружной дороги с интенсивным автомобильным движением. По мосту проходит троллейбусная линия, по которой проходит четыре напряженных маршрута, а также около десятка автобусных маршрутов частных перевозчиков.