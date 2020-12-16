События

13:06 16.12.2020

Генподрядчик поменяет опоры освещения на Шулявском мосту за свой счет и выплатит компенсации за поврежденные авто - Кличко

2 мин читать
Генподрядчик поменяет опоры освещения на Шулявском мосту за свой счет и выплатит компенсации за поврежденные авто - Кличко

Опоры освещения на Шулявском мосту в Киеве генподрядчик будет менять за свой счет, также он должен компенсировать убытки владельцам поврежденных при падении опор автомобилей, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет! Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Вызвавшие сомнения в надежности укрепления - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет", - подчеркнул Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

Также "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

Мэр столицы напомнил, что вчера он и "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев" обратились к правоохранителям с тем, чтобы установить причины падения трех опор, чтобы виновные в этом понесли ответственность.

"Подчеркну: за качество работ на объекте отвечает генподрядчик. Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору - как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". И мы рассчитываем, что расследование будет оперативным и прозрачным, чтобы все виновные понесли ответственность. Я в этом, как мэр столицы, который открывал мост, заинтересован больше всего! Потому что понимаю, что это - моя репутация!", - подчеркнул Кличко.

15 декабря патрульная полиция Киева сообщила об ограничении движения на Шулявском путепроводе в Киеве в связи с падением на нем столбов.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что упало и легло вдоль полотна моста три столба, установленных с одного из краев моста. Пострадавших в результате инцидента нет, однако как минимум один автомобиль получил незначительные повреждения. Столбы не упали на проходящий под Шулявским мостом проспект Победы и не перекрыли дорожное полотно моста по всей ширине.

Шулявский путепровод, построенный в 1964 году, был закрыт на реконструкцию с марта 2019 по июль 2020 года, в ходе которой было полностью заменено полотно моста.

Мост является частью Малой Окружной дороги с интенсивным автомобильным движением. По мосту проходит троллейбусная линия, по которой проходит четыре напряженных маршрута, а также около десятка автобусных маршрутов частных перевозчиков.

Теги: #шулявский_путепровод #работы #подрядчик
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:13 15.12.2020
По факту падения электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто дело

По факту падения электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто дело

17:30 15.12.2020
Виновные в падении опор освещения на Шулявском путепроводе должны понести уголовную ответственность - Кличко

Виновные в падении опор освещения на Шулявском путепроводе должны понести уголовную ответственность - Кличко

16:37 15.12.2020
В связи с ЧП на Шулявском мосту власти изменили движение проходящих по нему троллейбусов

В связи с ЧП на Шулявском мосту власти изменили движение проходящих по нему троллейбусов

16:10 15.12.2020
На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

09:47 18.10.2020
На бульваре Дружбы народов в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ

На бульваре Дружбы народов в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ

18:42 02.08.2020
В ночь на понедельник на ул. Дегтяревской частично ограничат движение транспорта

В ночь на понедельник на ул. Дегтяревской частично ограничат движение транспорта

05:35 09.07.2020
На подрядчика в суд направлен обвинительный акт за присвоение 340 тыс. грн, выделенных на ремонт детских садов и школ в Киеве

На подрядчика в суд направлен обвинительный акт за присвоение 340 тыс. грн, выделенных на ремонт детских садов и школ в Киеве

19:21 01.07.2020
Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

06:15 25.06.2020
Заканчиваются подготовительные работы по созданию научного парка "Unit Agro" на Киевщине

Заканчиваются подготовительные работы по созданию научного парка "Unit Agro" на Киевщине

21:40 10.06.2020
Украинская сторона может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе – привлеченный к работе ТКГ журналист Гармаш

Украинская сторона может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе – привлеченный к работе ТКГ журналист Гармаш

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

ПОСЛЕДНЕЕ

Локдаун в ФРГ может продлиться до Пасхи

Во Львовской области 16-17 декабря пройдут антитеррористические учения

Масштабная онлайн-конференция послов Украины состоится 17-22 декабря

Общественный транспорт Киева будет работать во время локдауна - Кличко

Чем запомнился 2020 год в дорожном строительстве и ремонте. Названы 5 главных моментов

В Украине сохранится пасмурная погода без осадков

Межпарламентское взаимодействие Украины и Израиля прочно и плодотворно – Посольство

Празднование Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке пройдет в дистанционном формате

Школы на период локдауна 8-24 января могут объявлять каникулы – Минобразования

Детективы НАБУ рассказали профильному комитету Рады о проблематике расследования "дела Роттердам+"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА