Аэропорт "Львов" сообщает о проведенных обысках в его помещении, заявляет о препятствии деятельности предприятия

Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины, а также Нацполиции в пятницу, 27 ноября, провели обыск длительностью более 10 часов (с 12:00 до 22:00) в международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого, сообщил аэропорт на своей странице в Facebook в понедельник.

"Проведение следственных действий проходило в уголовном производстве, зарегистрированном еще 1,5 года назад относительно деятельности аэропорта в сфере предоставления рекламных услуг - одного из уставных видов деятельности аэропорта. Во время обыска работа администрации государственного предприятия была существенно ограничена", - говорится в сообщении.

В аэропорту заявляют, что на протяжении 2019-2020 гг. предприятие дважды предоставляло документы в рамках указанного производства и получило научный вывод, подтверждающий законность осуществления аэропортом рекламной деятельности.

"Однако следствие игнорирует наши доводы и представленные доказательства. Таким образом, основания для проведения обыска отсутствовали (…) Адвокаты и юристы уверяют, что юридические перспективы в данном деле отсутствуют. Следовательно, цель этого уголовного производства очевидна - препятствование деятельности аэропорта в непростое время для всего государства", - подчеркнули в МА "Львов".

В аэропорту также заявили, что намерены "бороться публично и без сокрытия фактов и документов".

"Надеемся, что и следствие будет вести себя аналогично. Это предоставит возможность всем сделать свои выводы", - подытожили в предприятии.

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города. Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в 2019 году составил 2,217 млн чел., что на 38,8% больше, чем за 2018 год.