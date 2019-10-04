В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 5 человек

Пять человека погибли в результате аварийной посадки самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Пятеро погибших", - написал Криклий на своей странице в соцсети Facebook.

В Главном управлении ГСЧС во Львовской области подтверждают эту информацию. "Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г.Львов. В результате падения самолета 5 человек погибли", - сообщается на сайте облуправления ведомства.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщает о пятерых погибших и трех пострадавших в результате аварии. "Сейчас на месте аварии. Двух пострадавших направили в 8-ю больницу, еще одного пытаются высвободить. 5 погибших", - написал он в Facebook.

Ранее ГСЧС сообщала о трех погибших в результате аварии, трех пострадавших, судьба еще двух находившихся на борту человек была неизвестна

Как сообщалось, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.

Самолет совершал чартерный грузовой рейс #UKL4050 по маршруту Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.