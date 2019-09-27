Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта "Львов"

Полицейские в пятницу проверяют сообщение о минировании международного аэропорта "Львов", сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сообщение о минирования международного аэропорта "Львов" имени Данила Галицкого пришло сегодня на электронную почту полиции", - указано в сообщении.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и специалисты различных служб. Полиция проводит осмотр аэропорта и прилегающей территории.