Авария самолета Ан-12 под Львовом могла произойти из-за ошибки пилота или нехватки топлива

Аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром самолет Ан-12 мог совершить из-за ошибки пилота или из-за нехватки горючего, заявляет заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Сейчас рассматривается две версии. Первое – это то, что кончилось горючее, второе – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода - а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом, - оно не влияет. Сейчас все обстоятельства расследуются", - сказал Лавренюк в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

По его данным, самолет перевозил 10 тонн груза.

Как сообщил замминистра, среди выживших в аварии - пилоты самолета. "Пострадавших, сильно травмированных пилотов достали из кабины… С ними общаются представители ГСЧС для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказал Лавренюк.

Как сообщалось, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт вблизи международного аэропорта "Львов" погибли пять человек, трое пострадали. Спасатели деблокировали пострадавших. С травмами разной степени тяжести они госпитализированы в медицинские учреждения Львова.

Транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.

Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что срок эксплуатации самолета - 51 год.