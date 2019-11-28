Аэропорт "Львов" может стать интермодальным транспортным хабом
Министерство инфраструктуры Украины рассматривает для аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого функцию интермодального транспортного хаба, сообщается на сайте министерства.
"Аэропорт может стать полноценным интермодальным транспортным хабом, который позволит объединить много сообщений и это будет удобно, в первую очередь, для бизнеса", - сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который цитируется в сообщении.
Он подчеркнул, что министерство будет содействовать развитию авиации.
"По концессии этого аэропорта: мы сейчас хотим понять, где государство может более эффективно использовать возможности и ресурсы. Есть много проектов, где государство - неэффективный управленец, и лучше привлекать частный сектор. Именно поэтому мы изучаем возможности концессий", - отметил министр.
Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует соединить аэропорт и вокзал Львова могут ж/д экспрессом.