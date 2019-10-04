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09:35 04.10.2019

В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 3 человека, 3 пострадали, информации о 2 нет

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В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 3 человека, 3 пострадали, информации о 2 нет

Три человека погибли в результате аварийной посадки самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, трое пострадали, судьба еще двоих неизвестна, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 9.00 установлено, что на борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В результате падения самолета три человека погибли, трое пострадали, судьба двоих неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о четырех погибших, при том отметив, что это предварительные данные.

"Во время выполнения чартерного грузового рейса №UKL4050 самолет Ан-12 "UR-CAH" авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации с тремя членами экипажа на борту по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в с.Сокольники вблизи аэродрома. По предварительным данным, четверо погибших", - написал Криклий на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что в самолете закончилось горючее. Начато расследование. Министр принес соболезнования близким и родным погибших.

В свою очередь депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщает, что грузовой самолет Ан-12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту "Львов" на дозаправку, но в 6.45 связь с экипажем исчезла. На своей странице в Facebook он написал, что в результате аварийной посадки есть пострадавшие и погибшие, их количество не уточнил.

В настоящее время в связи с происшествием аэропорт "Львов" закрыт на взлет/посадку. "Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку", - сообщается на странице аэропорта в Facebook.

В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.

Ранее в ГСЧС сообщили, что транспортный Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов". "4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - говорится в сообщении.

Теги: #ан #ан_12 #аэропорт_львов #авария #львовская_область
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