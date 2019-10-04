События

08:36 04.10.2019

Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова – ГСЧС

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Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова – ГСЧС

 Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

От ГСЧС привлечено 41 человек и 7 единиц техники.

 

Теги: #посадка #самолет #украина
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