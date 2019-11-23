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13:18 23.11.2019

Аэропорт "Львов" возобновил работу

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Аэропорт "Львов" возобновил работу

Международный аэропорт "Львов" возобновил работу штатном режиме в субботу в 11.20, сообщается на странице аэропорта в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, около 7 часов утра в субботу во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ (рейс PS034 до Киева).

Пассажиры и багаж были эвакуированы, никто не пострадал.

Самолет эвакуировали с летного поля. Воздушное судно не было повреждено.

Причина ЧП в аэропорту – сложные погодные условия (переохлажденный дождь), отмечается в сообщении.

Теги: #львов #аэропорт_львов
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