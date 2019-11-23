Аэропорт "Львов" возобновил работу
Международный аэропорт "Львов" возобновил работу штатном режиме в субботу в 11.20, сообщается на странице аэропорта в соцсети Фейсбук.
Как сообщалось, около 7 часов утра в субботу во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ (рейс PS034 до Киева).
Пассажиры и багаж были эвакуированы, никто не пострадал.
Самолет эвакуировали с летного поля. Воздушное судно не было повреждено.
Причина ЧП в аэропорту – сложные погодные условия (переохлажденный дождь), отмечается в сообщении.