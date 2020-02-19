Сейчас нет информации, что львовский аэропорт в четверг примет борт с эвакуированными из Китая украинцами – Львовская ОГА

В данное время нет информации, что в четверг, 20 февраля львовский аэропорт примет борт с эвакуированными из Китая украинцами, заявил на брифинге заместитель главы Львовской облгосадминистрации Иван Собко.

"По состоянию на 13:45 у нас нет информации или распорядительных документов, в которых бы говорилось о том, что в Винниковском госпитале поселят украинцев, эвакуированных из Китая. Подчеркиваю, здоровых украинцев. Они прошли там 14-суточный карантин и у них нет признаков вируса", – сказал Собко в среду.

По его словам, львовский аэропорт рассматривают как такой, который должен быть готовый к принятию борта с украинцами.

"Но конечной информации, что именно Львов будет принимать борт завтра утром, у нас на данное время нет. Также у нас нет какого-либо распорядительного документа о поселении и размещении 49 украинцев, которые прибудут из Китая", – сказал Собко.

По его словам, областная комиссия по ТЭБ и ЧС назначила два медучреждения, в которых можно провести симуляционные учения – это Львовская областная инфекционная больница и военный госпиталь в Винниках.

Как отметил Собко, в госпитале прошли такие учения и они вызвали негативную реакцию у местных жителей, которые посчитали, что в госпиталь привезут эвакуированных граждан из Китая, устроили пикет возле медучреждения.