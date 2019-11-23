События

10:27 23.11.2019

В аэропорту "Львов" самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пассажиров эвакуировали

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В аэропорту "Львов" самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пассажиров эвакуировали

В международном аэропорту "Львов" во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ (рейс PS034 до Киева).

"Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении аэропорта на странице в соцсети Фейсбук.

Проходят работы по эвакуации воздушного судна. Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00.

ЧП произошло около 7 часов утра в субботу.

Теги: #мау #аэропорт_львов
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