В аэропорту "Львов" самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пассажиров эвакуировали

В международном аэропорту "Львов" во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ (рейс PS034 до Киева).

"Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении аэропорта на странице в соцсети Фейсбук.

Проходят работы по эвакуации воздушного судна. Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00.

ЧП произошло около 7 часов утра в субботу.