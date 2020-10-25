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22:45 25.10.2020

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Виннице: в горсовет проходят "Украинская стратегия Гройсмана", "Евросолидарность", "Слуга народа" и "ОПЗЖ"

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В Винницкий городской совет проходят "Украинская стратегия Гройсмана", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - за жизнь", свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно экзит-полу, партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 49,56%, "Евросолидарность" получает 12%, "Слуга народа" – 11,58% и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6, 64%.

Также преодолеть 5-процентный барьер и пройти в горсовет может ВО "Батькивщина" – 3,92%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Теги: #экзит #шустер #пол
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