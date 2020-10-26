Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов – 44,47%, Краснов – 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%

На выборах городского головы Днепра лидирует действующий мэр города Борис Филатов, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно результатам исследования, за Филатова проголосовали 44,47% жителей города. На втором месте – представитель партии "Громадська сила" Загид Краснов, за него проголосовали 14,44%, на третьем – представитель блока "Украинская перспектива" Александр Вилкул, за него проголосовали 11,27%.

На четвертом месте – представитель "Слуги народа" Сергей Рыженко (10,6%), на пятом – представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Никитин (8,81%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Согласно данным экзит-пола, который проводил "Центр Консалт" и Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины", Филатов получил поддержку 52,3% избирателей.

Второе место занял Вилкул - 11,6% голосов, третье - Краснов - 10,6% голосов, Рыженко - 10,2% голсоов, Никитин - 9,7%.

На выборах в горсовет побеждает "Пропозиция", набрав 35,1%, далее идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 16,9%, "Слуга народа" - 14,3%, "Европейская солидарность" - 9,1%, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 8,2% и "Громадська сила" - 6,9%.