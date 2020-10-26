В Хмельницком с 81% голосов побеждает действующий мэр Симчишин - экзит-пол местного издания

Действующий мэр Хмельницкого Александр Симчишин (ВО "Свобода") набирает 81,13% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного местным интернет-изданием "vsim.ua".

На втором месте представительница партии "Слуга народа" Инна Ящук - 10,78%. Другие кандидаты набрали менее 5 процентов: Иван Гончар ("Сила и честь") - 3,19%; - Богдан Лукашук ("Батькивщина") - 2,94%; Анатолий Собко ("За конкретные дела") - 1,96%.

На выборах в горсовет Хмельницкого наибольшую поддержку одержала "Команда Симчишина" - 64,22% голосов, партия "Слуга народа" - 11,76%; – "Батькивщина" - 5,15%. "Евросолидарность" набирает 4,41% голосов, а "Сила и честь" – 3,43%.

Согласно информации, в ходе экзит-пола было опрошено 408 респондентов.