На выборах мэра Тернополя Надал набирает 72,3%, Сороколит – 7,2%, Овчарук – 6,7% - экзит-пол местного издания

На выборах городского головы Тернополя лидирует действующий мэр города Сергей Надал (ВО "Свобода), свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного местным изданием "20 хвылын".

Согласно результатам исследования, за Надала проголосовали 72,3% жителей города. На втором месте – представитель партии "Сила людей" Иван Сороколит, за него проголосовали 7,23%, на третьем – представитель партии "Европейская солидарность" Виктор Овчарук, за него проголосовали 6,73%.

На четвертом месте – представитель "Батькивщины" Леонид Бицюра (4,99%). На пятом месте представитель партии "Слуга народа" Виктор Гевко с 4,49%.

Согласно данным экзит-пола, в горсовет Тернополя могут пройти: ВО "Свобода" – 43,7%; "Евросолидарность" – 22,44%; "Слуга народа" – 5,73%; "Порядок. Видповидальнисть. Справедлывисть" – 5,24%; "Сила людей" – 4,99% голосов.