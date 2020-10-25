Экзит-пол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Ужгорода: Андриив – 23,8%, Щадей – 22,7%, Ратушняк – 14,7%

На выборах городского головы Ужгорода лидирует действующий мэр города, самовыдвиженец Богдан Андриив, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно результатам исследования, за Андриива проголосовали 23,8% жителей города. На втором месте – представитель партии "Слуга народа" Виктор Щадей, за него проголосовали 22,73%, на третьем – самовыдвиженец Сергей Ратушняк, за него проголосовали 14,73%.

На четвертом месте – представитель партии "Голос" Павел Чучка (6,99%), на пятом – представитель партии "Ридный дим" Александр Билан (5,35%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).