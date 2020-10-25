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22:42 25.10.2020

Экзит-пол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Черновцов: Кличук – 29,1%, Михайлишин – 21,4%, Каспрук – 17,9%, Другановский – 13,6%

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На выборах городского головы Черновцов лидирует представитель "Единой альтернативы" Роман Кличук, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно результатам исследования, за Кличука проголосовали 29,13% жителей города. На втором месте – представитель партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин, за него проголосовали 21,43%, на третьем – действующий мэр Черновцов Алексей Каспрук (партия "Пропозиция"), за него проголосовали 17,94%.

На четвертом месте – представитель партии "Слуга народа" Виталий Другановский (13,67%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

По результатам экзит-пола, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу консалтинговой компании PGR Consulting Group LLC, на выборах мэра Черновцов во второй тур также проходит Кличук (27,4%). За второе место с учетом погрешности могут поспорить Михайлишин (20,8%) и Каспрук (18,6%).

Теги: #экзит_пол #экзит #мэр #выборы #черновцы #пол
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