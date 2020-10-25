Экзит-пол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Черновцов: Кличук – 29,1%, Михайлишин – 21,4%, Каспрук – 17,9%, Другановский – 13,6%

На выборах городского головы Черновцов лидирует представитель "Единой альтернативы" Роман Кличук, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно результатам исследования, за Кличука проголосовали 29,13% жителей города. На втором месте – представитель партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин, за него проголосовали 21,43%, на третьем – действующий мэр Черновцов Алексей Каспрук (партия "Пропозиция"), за него проголосовали 17,94%.

На четвертом месте – представитель партии "Слуга народа" Виталий Другановский (13,67%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).