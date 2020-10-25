Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Ужгороду: в горсовет проходят "Слуга народа", ВО "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", "Еврсолидарность", "ОПЗЖ", "КМКС – партия венгров Закарпатья", "За майбутнє и "Альтернатива"

В Ужгородский городской совет проходят"Слуга народа", ВО "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", "Европейская солидарность", "ОПЗЖ", "КМКС – партия венгров Закарпатья" "За майбутнє" и "Альтернатива", свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно экзит-полу, партия "Слуга народа" набирает 18,91%, ВО "Батькивщина" – 12,21%, "Рідне Закарпаття" – 8,87%,"Европейская солидарность" – 7,17%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5, 88%, "КМКС – партия венгров Закарпатья" - 5,35% и "За майбутнє" – 5, 21%.

Также преодолеть 5-процентный барьер и пройти в горсовет могут партия "Альтернатива" – 4, 86%, "Команда Андрея Балоги" – 3,3%, партия "Сила и честь" – 3,21%, "Партія твого міста" – 3,16% и "Рідний дім" – 2,94%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Кроме того по результатам экзит-пола, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу консалтинговой компании PGR Consulting Group LLC, в Черновцах на выборах в городской совет уверенно побеждает местная вновь политическая партия «Единая Альтернатива» - 22,5%. Далее идут партия «Слуга народа» (13,1%), «Команда Михайлишина» (11,1%). Партия «Европейская солидарность» набирает 10,8%, партия «Пропозиція» - 10,1%, Общественное движение «Народный контроль» - 5,7%, ВО «Батькивщина» - 5.0%. «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 3,5%. Остальные партии, по данным экзит-пола, даже с учетом погрешности, не преодолевают проходной барьер.