Экзит-пол муниципального канала по выборам мэра Запорожья: Буряк - 60,6%, Тишечко – 14,8%, Прозапас – 11,4%

На выборах городского головы Запорожья лидирует действующий мэр города Владимир Буряк, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного муниципальным телеканалом Z, оглашенные в эфире телеканала в воскресенье вечером.

Согласно результатам исследования, за Буряка проголосовали 60,6% жителей города. На втором месте – представитель партии "Слуга народа" Виталий Тишечко, за него проголосовали 14,8%, на третьем – представитель партии "Европейская солидарность" Валерий Прозапас, за него проголосовали 11,4%.

На четвертом месте – представитель "Партии Шария" Виталий Рябцев (3,6%). На пятом месте представитель партии "За майбутне" Олеся Крамаренко с 2,7%.

Согласно данным экзит-пола, в горсовет Запорожья могут пройти: "Партия Владимира Буряка", набрав 25,2% голосов; "Слуга народа" с 18,9% голосов; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,8% голосов; "Европейская солидарность" - 13,4% и партия "Новая политика" - 4,5%.

Экзит-пол проводили местный муниципальный телеканал Z, финансируемый горсоветом и Всеукраинская консалтинговая группа "Социум".

На выходах из 149 избирательных участков, размещенных во всех районах города, работали 55 интервьюеров. Всего опрошено 8 200 респондентов. Выборка - случайная, с соблюдением шага опроса в 10 человек.

По заявлениям организаторов экзит-пола, его статистическая погрешность опроса не превышает 3%.