Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Виннице: в горсовет проходят "Европейская стратегия Гройсмана", "Евросолидарность", "Слуга народа" и "ОПЗЖ"

В Винницкий городской совет проходят "Украинская стратегия Гройсмана", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - за жизнь", свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно экзит-полу, партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 49,56%, "Евросолидарность" получает 12%, "Слуга народа" – 11,58% и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6, 64%.

Также преодолеть 5-процентный барьер и пройти в горсовет может ВО "Батькивщина" – 3,92%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).