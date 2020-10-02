Министр обороны Украины в Люблине обсудил с литовским и польским коллегами приоритеты оборонного сотрудничества и ситуацию Восточной Европе

Создание совместной литовско-польско-украинскойбригады им. Великого Гетмана К.Острожского (ЛитПолУкрбриг) пять лет назад было четким сигналом России, что любое проявление агрессии будет иметь консолидированный ответ, заявил в Люблине министр обороны Украины Андрей Таран, выступая на торжествах по случаю 5-й годовщины основания бригады.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, Таран отметил, что за время своего существования ЛитПолУкрбриг стала фактором мира и стабильности в регионе Центральной и Восточной Европы. Это, подчеркнул он, особенно актуально сегодня, когда Российская Федерация седьмой год подряд ведет войну против Украины. По его убеждению, ЛитПолУкрбриг стала качественной платформой для получения украинскими офицерами практического опыта функционирования многонационального соединения по стандартам НАТО.

"В условиях российской агрессии крайне важно, чтобы как можно больше украинских офицеров имели возможность овладевать штабными процедурами и стандарты Альянса для дальнейшего внедрения в повседневной деятельности Вооруженных сил Украины. А боевой опыт, приобретенный украинскими воинами на Востоке Украины, должен быть чрезвычайно интересным польским и литовским партнерам" - отметил Таран.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, министр также провел в Люблине ряд двусторонних переговоров.

Так состоялась его встреча с министром охраны края Литовской Республики Раймундасом Кароблисом.

"Мы благодарны Литве, верному другу и надежному партнеру, который помогает нам в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе. Высоко ценим поддержку Литвой стратегического курса Украины к обретению членства в НАТО", - подчеркнул Таран.

Было отмечено, что Литовская Республика оказывает всестороннюю поддержку Украине в противостоянии российской агрессии. В частности, речь идет о тренировочно-совещательной помощи Минобороны и ВСУ.

Во время встречи Тарана с министром обороны Польши Мариушем Блащаком обсудили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества и актуальную военно-политическую ситуацию в Украине и регионе Восточной Европы. Кроме того, министр обороны Украины обратился к своему польскому коллеге с предложением поделиться опытом переоснащения Вооруженных сил Польши новыми современными образцами вооружения и военной техники западного производства.

"Мы внимательно следим, как Польша перевооружает свое войско, заменяя устаревшую советскую военную технику на новое вооружение западного производства, в том числе собственного. Украина должна пройти таким же путем. Мы готовы согласовать с вами сроки практического ознакомления украинских специалистов с порядком планирования, организации и осуществления оборонных закупок с учетом практик НАТО", - сказал Таран.

Также, во время двусторонних встреч, министр обороны Украины проинформировал Кароблиса и Блащака о текущей ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и непосредственно в районе проведения операции Объединенных сил. Он отметил, что украинская сторона придерживается договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы, несмотря на неоднократные нарушения со стороны российско-оккупационных войск. Говоря о противостоянии российским гибридным угрозам, он акцентировал особое внимание на проведении в Украине широкомасштабных учений с привлечением иностранных партнеров "Объединенные усилия-2020", как асимметричного ответа на российские военные учения "Кавказ-2020".

Министр обороны Украины пригласил литовского и польского коллег посетить Украину с официальным визитом в следующем году.