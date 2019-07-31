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02:58 31.07.2019

Офицеры "ЛитПолУкрбрига" участвуют в многонациональных военных учениях в Грузии AGILE SPIRIT 2019

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Офицеры "ЛитПолУкрбрига" участвуют в многонациональных военных учениях в Грузии AGILE SPIRIT 2019

- Офицеры Литовско-польско-украинской бригады принимают участие  многонациональных учения AGILE SPIRIT 2019 началось 27 июля в Грузии и продлится до 10 августа 2019 года., сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Более 3 тыс военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров Альянса привлечено к Agile Spirit 2019, а именно: Грузия, США, Великобритания, Украина, Болгария, Греция, Бельгия, Польша, Латвия, Литва, Румыния, Черногория, Норвегия и Турция, в состав которых вошло 23 военнослужащих Литовско-польско-украинской бригады, является штабом дивизии для всего личного состава обучения", - говорится в сообщении, на официальной странице Генштаба ВСУ во вторник.

Многонациональное военное обучение проводится в районах Сенаки (SENAKI Base), Ахалцихе (ORPHOLO Training Area) и вблизи Тбилиси (VAZIANI Training Area) и включает командно-штабную и полевую фазы, целью которых является отработать взаимодействие, тренировать и усовершенствовать возможности подразделений в ходе планирования и проведение совместных операций в международной среде.

"Целью обучения является усиление обороноспособности Сил обороны Грузии, повышение уровня совместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран - партнеров Альянса, создание и развитие возможностей для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепления безопасности в регионе Черного моря", - подытожили в сообщении.

Теги: #литполукрбриг #грузия #учения #украина
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