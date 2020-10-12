Политика

14:49 12.10.2020

Зеленский и Дуда подтвердили необходимость развития возможностей и потенциала ЛитПолУкрБрига

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Зеленский и Дуда подтвердили необходимость развития возможностей и потенциала ЛитПолУкрБрига

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда заявляют о необходимости дальнейшего развития возможностей литовско-польско-украинской бригады им.Великого гетмана Константина Острожского (ЛитПолУкрБрига), говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте главы Украинского государства по результатам их встречи в Киеве в понедельник.

"Подтверждаем необходимость дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского", - говорится в заявлении.

Главы государств также подчеркивают важность предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

"Украина выражает благодарность Республике Польша за практическую поддержку евроатлантических стремлений Украины, прежде всего в процессе реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Обе стороны подчеркивают важность предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями", - говорится в заявлении.

Теги: #литполукрбриг #зеленский #дуда
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