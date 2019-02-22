Информацию об "азовских" санкционных списках ЕС обнародует на следующей неделе - президент Литвы

Находящаяся с визитом в Польше президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс предложит ввести дополнительные санкции в отношении России, если она "будет продолжать агрессивную политику" в отношении Украины.

"Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику во всей Украине и на Керченском полуострове, то, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции", - сказала Д.Грибаускайте в пятницу журналистам в Люблине.

По ее словам, что Евросоюз на следующей неделе должен объявить, сколько человек будет внесено в "черный список" после захвата украинских кораблей возле Керченского пролива, где Россия.

"Они мне известны, но комментировать еще рано", - сказала Д.Грибаускайте.

На вопрос, достаточно ли расширения "черного списка", она ответила, что "целью санкций не является количество". "Целью санкций является заявление, что ЕС видит, что происходит, и с этим не мирится", - пояснила президент.