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11:25 04.04.2020

ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

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ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

По случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик и координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен повторно отметили важность и неотложность проведения разминирования на востоке Украины, сообщает СММ ОБСЕ.

"В свете призыва Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к поддержке более масштабной борьбы против коронавируса COVID-19 именно сейчас, как никогда ранее, подписанты Минских соглашений должны выполнить взятые на себя обязательства по изъятию существующих мин и воздержанию от установления новых. В прошлом году мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы привели к большему количеству смертей, чем обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения", - цитирует слова Чевика пресс-служба СММ ОБСЕ в сообщении, опубликованном на сайте Миссии в субботу.

По его словам, в 2019 году 10 из 48 гражданских жертв от мин и неразорвавшихся боеприпасов — это дети. Начиная с 2017 года СММ зафиксировала около 300 жертв среди гражданского населения от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов, а в 2020 году уже 12 человек стали их жертвами.

В то же время посол Чевик приветствовал недавнее разминирование на участках разведения в Луганской и Донецкой областях, однако подчеркнул, что предстоит сделать больше. "Существует насущная необходимость в противоминной деятельности в местах сосредоточения граждан, в частности вблизи школ, больниц и контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения. Мины и другие взрывоопасные предметы также угрожают безопасности наблюдателей Миссии и препятствуют выполнению мандата СММ, ограничивая их свободу передвижения», - отметил он.

В свою очередь Координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен обратил внимание на необходимость создать орган по вопросам противоминной деятельности, который будет осуществлять координацию усилий всех участников процесса, как государственных, так и неправительственных.

"Более слаженные и эффективные меры реагирования помогут снизить риски для людей, исходящих от взрывоопасных предметов. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать Украину не только путем предоставления оборудования и проведения тренингов, но также в форме консультаций по вопросам формулирования политики, в частности по совершенствованию соответствующих законодательных актов с целью реализации такого межведомственного сотрудничества", - подчеркнул Вилладсен.

Как сообщает СММ ОБСЕ, в течение прошлого года Офис координатора проектов ОБСЕ в Украине передал украинским властям металлоискатели и защитное снаряжение, провел тренинги по вопросам контроля качества гуманитарного разминирования, предоставил доступ к международному опыту, в частности в сфере преодоления угроз от самодельных устройств. Вместе с Женевским международным центром по вопросам гуманитарного разминирования Координатор проектов ОБСЕ в Украине способствовал внедрению цифровой базы данных противоминной деятельности IMSMA и повышению навыков ее использования.

Теги: #разминирование #оос #донбасс
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