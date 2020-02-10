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10:58 10.02.2020

В первой половине 2020г в армии введут электронные военные билеты

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В первой половине 2020г в армии введут электронные военные билеты

В первом полугодии 2020 года в украинской армии будут введены электронные военные билеты, а в Министерстве обороны Украины существует проект автоматизации процессов под кодовым названием "Пласт", сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит внутри. Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год", - сказал Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что презентация проекта состоится уже в феврале, а сам билет будет представлять собой карточку со штрих-кодом, которой будет отвечать запись в электронной системе.

Также Загороднюк сообщил о планах оцифровать весь воинский учет, отметив, что для этого уже в первом квартале 2020 года будет закуплена техника в военкоматы.

Теги: #военный_билет #загороднюк
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