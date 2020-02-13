Главы оборонных ведомств Украины, Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США обсудили расширение сотрудничества - Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк принял участие в многосторонней встрече с главами делегаций оборонных ведомств Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США в формате "QUINT", в ходе которой стороны обсудили приоритетные направления работы, а также возможности расширения сотрудничества в формате "QUINT" на уровне начальников генеральных штабов и директоров по политике оборонных ведомств.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, встреча в формате "QUINT" состоялась в Брюсселе 12 февраля во время рабочего визита украинской делегации в штаб-квартиру НАТО.

Главы национальных делегаций стран-членов Альянса выразили поддержку устремлениям Украины относительно участия в программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Загороднюк поблагодарил партнеров за постоянную поддержку и отметил важность расширения сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах.

В ходе переговоров министром обороны США Марком Томасом Эспером Загороднюк проинформировал американского коллегу о ходе операции Объединенных сил и, несмотря на это, продолжающиеся реформы, чтобы достичь соответствия критериям членству в НАТО. Глава украинского оборонного ведомства также заявил о заинтересованности украинской стороны в развитии военно-технического сотрудничества по направлению оборонных закупок, расширении военно-политического диалога и проведении консультаций, в частности, вопросов безопасности в Черноморском регионе.

Министр обороны США выразил поддержку Украине в ее реформах и получении программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Стороны договорились о продолжении дальнейшего диалога на уровне министров оборонных ведомств в текущем году.

В четверг, 13 февраля, во время рабочего завтрака по приглашению министра национальной обороны Канады с участием Генерального секретаря НАТО (29+1) Загороднюк заявил, что Украина соответствует критериям для присоединения к программе партнерства расширенных возможностей НАТО, призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в программе и поддержать это решение.

"Наши партеры по НАТО знают, что присоединение к EOP является абсолютным приоритетом для Украины. Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к программе. Мы готовы и сейчас есть замечательное окно возможностей", - отметил Загороднюк, отметив, что присоединение Украины к EOP является ключевым элементом в усилении европейской безопасности.