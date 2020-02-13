Политика

17:50 13.02.2020

Киев ожидает решения НАТО по Программе расширенных возможностей в октябре – Загороднюк

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Киев ожидает решения НАТО по Программе расширенных возможностей в октябре – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что решение НАТО в отношении того, предоставлять или нет Киеву Программу расширенных возможностей (ПРВ, Enhanced Opportunities Programme, EOP) может быть принято в октябре нынешнего года.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Брюсселе по окончании участия в заседании министров обороны стран-членов НАТО со странами-партнерами, участниками операции в Афганистане.

По его словам, большинство стран-членов НАТО уже высказались в поддержку предоставления Украине этой программы, однако еще есть некоторые страны, которые еще не определились. При этом Загороднюк категорически отверг наличие политического контекста в такой позиции.

"С Венгрией – это отдельный вопрос. Что касается других стран, то это вопрос в том, что они либо еще определяются вообще, либо говорят, что "мы очень внимательно следим за ходом реформ и скажем свое мнение после того, как увидим, как они (реформы – ИФ-У) идут". До октября еще есть время – в октябре будет решение по ЕОР", - сказал Загороднюк.

По словам главы украинского оборонного ведомства, он провел двусторонние встречи коллегами из Польши, Латвии, Литвы, Турции, Великобритании, Канады, США, Грузии, Венгрии. Кроме того, в четверг утром под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоялся официальный завтрак, на котором присутствовали все министры. "Все они четко заявляют, что ход реформ превзошел их ожидания, которые были позитивными, но мы сделали еще больше, они впечатлены тем, как все у нас проходит", - передал он оценку министров обороны стран НАТО.

Министр также сообщил, что заверил своих коллег в неизменности евроатлантического курса Украины. "У нас есть четкая уверенность, что мы будем членом НАТО, над чем мы работаем", - подчеркнул Загороднюк.

Ранее о своей поддержке заявили США. "США поддерживают ЕОР для Украины в НАТО, и, я думаю, что в НАТО для этого есть широкая поддержка", - сказала 11 февраля постоянный представитель США в НАТО, посол Кэй Хатчисон (Kay Hutchison).

Как известно, в январе 2020 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина официально обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить Программу расширенных возможностей.

Теги: #нато #загороднюк
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