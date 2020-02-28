Политика

15:08 28.02.2020

Авиаудар по Идлибу показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира – министр обороны Украины Загороднюк

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Авиаудар по Идлибу показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира – министр обороны Украины Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке Вооруженных сил России в Сирии.

"Вчерашняя ужасная трагедия в который раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира. От имени Минобороны и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в эту нелегкую минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления", - написал он на Facebook в пятницу.

Как сообщалось, авиаудар сирийских правительственных сил в Идлибе в пятницу ночью привёл к гибели 33 турецких военных и ранению 36 военнослужащих. В связи с этим Турция запросила созыв в пятницу Североатлантического совета на основании 4-й статьи Вашингтонского договора, которая предусматривает, что каждая страна - член альянса имеет право на проведение совещания по блоку, в случае если сочтет, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой.

Теги: #рф #идлиб #сирия #авиаудар #загороднюк
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Интерфакс-Украина
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