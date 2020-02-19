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17:30 19.02.2020

Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков в Луганской области – министр обороны Загороднюк

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Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков в Луганской области – министр обороны Загороднюк

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак находится на участке, который во вторник атаковали боевики, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк

"Сейчас начальник Генерального штаба находится на месте события. Он приедет и конкретно все расскажет", - сказал Загороднк журналистам после закрытого заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в среду.

По словам министра обороны, первыми бой в Луганской области начали боевики. "По нашей информации они (украинские военнослужащие – ИФ) временно оставили его (пункт наблюдения – ИФ), а наши позиции остались неизменными. То есть опорный пункт был впереди всех остальных наших позиций", - рассказал министр.

Министр обороны отметил, что украинская сторона по данным разведки знала о сосредоточении техники у линии соприкосновения.

"Разведка нам все докладывает. Мы знали о сосредоточении техники до того как это случилось и поэтому мы подготовились и поэтому все действия наших военных сохранили ситуацию по безопасности", - сказал он.

Как сообщил журналистам глава комитета Александр Завиткевич, комитет может продолжить рассмотрение ситуации вокруг эскалации на Донбассе в пятницу (21 февраля), чтобы заслушать представителей Генштаба, которые в настоящее время находятся на месте событий.

Теги: #хомчак #ордло #загороднюк
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