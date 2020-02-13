Политика

18:44 13.02.2020

Киев сделал все, чтобы разблокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров

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Киев сделал все, чтобы разблокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк утверждает, что Украина сделала все для того, чтобы разблокировать работу Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которое все еще продолжает блокировать Венгрия из-за украинского языкового закона.

В четверг в Брюсселе он сказал журналистам, что в ходе встреч с министрами обороны стран-членов НАТО, "все высказались в поддержку возобновления заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которая сейчас не работает из-за позиции Венгрии". "Мы приняли рекомендации Венецианской комиссии, и поэтому мы считаем, что путь открыт, и мы рассчитываем на то, что Венгрия сделает необходимые шаги, чтобы разблокировать Комиссию.

Министр утверждает, что он договорился с венгерским коллегой о полноценной встрече. "Но это не столько министерство обороны, сколько министерство иностранных дел. Поэтому мы будем работать всем правительством, чтобы добиться этого", - подчеркнул он.

Говоря о дальнейшей интеграции Украины с Северо-Атлантическим альянсом, Загороднюк считает, что "только в том случае, когда мы покажем реальный результат и прогресс в реформах и себе и нашим Вооруженным силам и нашим гражданам, экспертному и международному сообществу, только тогда мы можем рассчитывать на дальнейшие серьезные шаги в интеграции с НАТО и в будущем членстве". "Пока мы находимся на правильном пути, мы будем его усиливать и идти дальше. Я рассчитываю на позитивный результат (членство Украины в альянсе)", - уверен он.

По словам министра, в этом году есть "очень амбициозные планы в отношении перехода на стандарты НАТО". "Мы должны принять ключевой пакет стандартов, который уже разработан, и дорожную карту, которая находится на финальной стадии согласования с НАТО. В марте мы ожидаем подписания документа под названием Процесс планирования и обзора (Planning and review process), в котором все будет перечислено", - детализировал Загороднюк.

Теги: #нато #загороднюк
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