Загороднюк в НАТО подтвердил намерением Украины участвовать в миссии НАТО в Ираке

Украина подтвердила свое намерение принять участие в миссии НАТО в Ираке, утверждает министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы подтвердили наше желание в отношении участия в мисси НАТО в Ираке", - сказал он журналистам в четверг в Брюсселе по окончании участия в заседании министров обороны стран-членов НАТО со странами-партнерами, участниками операции в Афганистане.

Вместе с тем, состоянием на сегодня списка конкретных специалистов, которые будут участвовать в этой миссии, еще нет. "Это потому, что сами страны НАТО еще не знают, когда миссии в Ираке будет возобновлена. Поэтому сейчас работу по определению конкретных людей мы еще ведем. Как только это будем – мы сразу сообщим. Мы четко заявили, что мы будем принимать в этом участие и страны, которые имеют к этому отношение, это поддерживают", - констатировал Загороднюк.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба проинформировал НАТО о том, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу.