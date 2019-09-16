События

09:59 16.09.2019

Сенцов не заметил в Украине много изменений, но надежд на лучшее не теряет

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Сенцов не заметил в Украине много изменений, но надежд на лучшее не теряет

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов считает, что за пять лет его отсутствия в Украине произошло относительно немного изменений.

"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться", - написал он на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Сенцов отметил, что сделал два предварительных вывода: изменений за 5 лет не так много, как он ожидал, и "все воюют со всеми".

"Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю", - подытожил режиссер.

Сенцов вместе с 34 украинцами 7 сентября прибыл в Киев в результате взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Теги: #сенцов
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