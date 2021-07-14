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23:56 14.07.2021

Снятие моего нового проекта с конкурса на госфинансирование является реакцией на критику власти и поддержку преследуемых активистов – Сенцов

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Снятие моего нового проекта с конкурса на госфинансирование является реакцией на критику власти и поддержку преследуемых активистов – Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что из-за его гражданской и политической позиции глава Офиса президента Украины повлиял на экспертов Госкино, которые занизили оценки и сняли новый проект Сенцова с конкурса на госфинансирование.

"Мой следующий проект под названием "Кай", драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов. Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми другими. Но когда тебя снимают с конкурса не из-за слабого сценария, а через твою гражданскую позицию и политические взгляды, это не имеет никакого отношения к честному творческого отбору лучших", – написал режиссер на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Сенцов подчеркнул, что не может найти информацию про экспертов Госкино.

"Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию главы Офиса президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, преследуемых и отсутствие ожидаемого уровня почитания… Это попытка указать место", – считает режиссер.

Он отметил, что не поменяет своей позиции.

"Если вы думаете, что сможете продолжить разрушать страну и ее культуру, навязывая свои грязные правила, знайте, что есть человек, который не даст вам это делать. Все что я хотел, это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти", – резюмировал Сенцов.

 

Теги: #сенцов #госкино
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