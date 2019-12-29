Двоюродная сестра Сенцова считает, что Украина должна вытаскивать людей даже путем обмена таких, как экс-беркутовцы

Двоюродная сестра украинского режиссера и бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова Наталья Каплан считает, что Украина должна стараться вытаскивать из плена своих людей, даже путем обмена их на таких, как обвиняемые в убийстве активистов Майдана экс-сотрудники "Беркута".

"Я понимаю чувства родственников Небесной сотни, но эти беркутовцы уже не вернут им близких, зато в обмен на них можно спасти тех, кого спасти еще можно", - написала она на своей странице в Facebook в субботу вечером.

Каплан отметила, что 5 лет билась даже не столько за Сенцова, сколько за справедливость, но готова пренебречь справедливостью и своими ценностями, если "на весах жизни людей, стоявших за Украину". "Их нужно вытаскивать. И я согласна, что не любой ценой. Но речь идет только об обмене людей на людей, про территории речь не идет", - указала она.

Сестра Сенцова подчеркнула, что обмен пленных не закончит войну, пленных и политзаключенных становится все больше, и Россия "может набрать заложников сколько угодно". "И я вижу два направления: кардинально изменить ситуацию в пользу Украины (тут пока проигрываем) и спасти тех, кого можно спасти (тут дается шанс, давайте его не упустим). А беркутовцы все равно будут наказаны, когда победит Украина, в чьей победе я не сомневаюсь", - считает она.