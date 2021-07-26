Мировая премьера новых фильмов Олега Сенцова и Валентина Васяновича состоится на Венецианском кинофестивале

Организаторы 78-го Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу, в которой Украина представлена сразу тремя работами, в частности фильмом "Отблеск" Валентина Васяновича, "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорки" Петера Керекеша, сообщает пресс-служба кинокомпании Arthouse Traffic в понедельник.

"Новый фильм Валентина Васяновича "Отблеск" вошел в основную конкурсную программу и поборется за главную награду фестиваля – "Золотого льва". Сюжет ленты расскажет о враче-добровольце, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продюсерами фильма выступают Валентин Васянович, Ия Мыслицкая, Владимир Яценко и Анна Соболевская. Производство осуществили кинопродакшн "Арсенал филмс" при участии "ForeFilms" и финансовой поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Премьера фильма "Носорог" состоится в конкурсной программе «Горизонты» – картина Олега Сенцова станет фильмом-закрытия секции. Работа над лентой началась еще в 2012 году, однако, была приостановлена из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году и последующего тюремного заключения. После его освобождения в 2019 году, работа над проектом была восстановлена. Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Главные роли исполнили Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова. История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал", - говорится в сообщении.

В кинокомпании уточняют, что "Носорог" создан в копродукции Украины ("Артхаус Трафик", "Край кинема"), Польши (Apple Film Production) и Германии (Ma.ja.de).

"Генеральными продюсерами ленты выступили Денис Иванов и Олег Сенцов. Создание фильма поддержали Министерство культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство Украины по вопросам кино, фонд EURIMAGES, Польский киноинститут и немецкий кинофонд Medienboard Berlin-Brandenburg", - сообщают в кинокомпании.

Там добавляют, что лента "Цензорка" Петера Керекеша совместного производства Словакии, Чехии и Украины также вошла в конкурсную программу "Горизонты".

"Картина рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами разного возраста, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми. Если бы не цвет униформы, было бы трудно сказать, кто есть кто. Украинскими продюсерами стали Денис Иванов и кинокомпания "Артхаус Трафик" при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении.

Венецианский фестиваль – один из старейших и самых престижных кинофестивалей мира, в этом году пройдет с 1 по 11 сентября.