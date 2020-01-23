Внешнюю инвестрекламу Украины в условиях агрессии России стоит строить на дешевизне и перспективности вложений

Украине в привлечении внешних инвесторов в страну стоит делать упор на дешевизне активов и перспективности вложений, а не о быстром окончании конфликта с Россией, считает бывший политзаключенный Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов.

"Говорить о быстрой победе (над Россией) – это обман", - сказал он в Давосе в "Украинском доме", организованном Фондом Пинчука, WNISEF и Horizon Capital.

Этому предшествовал вопрос украинского бизнесмена Игоря Лиски, который отметил диссонанс у внешних инвесторов от сообщений из Украины одновременно о войне и необходимости инвестиций и предложил обсудить стратегию привлечения внешних инвесторов, построенную на тезисе, что Украина "уже на пути к победе, уже почти победила".

"Мы не победим через два года. Выходит тогда, что мы обманули? Наша победа – если мы выстоим. Путинский режим – не вечный", -- высказал свое мнение Сенцов. По его словам, основным тезисом должно стать то, что "вкладывать в Украину – это дешево и перспективно".

Кинорежиссер считает слабой нынешнюю позицию президента Украины Владимира Зеленского или президента Франции Эммануэля Макрона, которые рассчитывают договориться с Путиным о мире, расположить его к себе.

"Странно слышать это от взрослых людей. Я в это не верю. Но пока про "зраду" говорить рано, надо посмотреть, к чему это приведет", - сказал Сенцов. По его мнению, Украине следует сосредоточиться на своем развитии и дожидаться смены власти в России, когда откроется окно возможностей для мирного возврата Донбасса, и, возможно, Крыма, над которыми потерян контроль.

"Единый сценарий – это заморозка конфликта и развитие Украины", -- подчеркнул кинорежиссер.

Он призвал уже сейчас сформировать в мире общую позицию к новому руководству России, которое придет после Путина, что оно будет признано только после возвращения Украине ее территорий.

Сенцов также отметил, что в настоящее время занимается только общественной деятельностью, избегая политики. "Буду ли заниматься (политикой) в будущем – вопрос еще для меня открытый. Я его просто не обдумываю и ничего не делаю в этом направлении", - сказал бывший политзаключенный.