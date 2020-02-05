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10:02 05.02.2020

Трюдо обсудил с Сенцовым защиту незаконно удерживаемых лиц

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Трюдо обсудил с Сенцовым защиту незаконно удерживаемых лиц

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Justin Trudeau) подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины во время встречи с бывшим политическим заключенным, украинским режиссером Олегом Сенцовым, а также обсудил с ним защиту незаконно удерживаемых лиц.

"Как политический узник Олег Сенцов проявил выдающуюся силу и мужество… Мы говорили о его работе по борьбе за права преследуемых и незаконно заключенных лиц и я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал Трюдо на своей странице в соцсети Facebook в ночь на среду.

Сенцов, в свою очередь, на своей странице в соцсети назвал Трюдо "одним из самых преданных и самых крепких союзников Украины". Оба опубликовали на своих страницах совместные фото во время встречи, которая прошла в Канаде во вторник.

Теги: #сенцов #заключенные #трюдо
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