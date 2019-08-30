События

12:35 30.08.2019

От осложнений кори умер ребенок с противопоказанием к прививке

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От осложнений кори умер ребенок с противопоказанием к прививке

В Украине от осложнений кори умер 5-летний ребенок, который не был вакцинирован из-за противопоказания к прививке, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, с начала вспышки от кори умерло 40 человек, всего заболело более 115 тыс. чел.

В ЦОЗ отметили, что необходимо формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за противопоказаний.

Взрослые и дети имеют возможность вакцинироваться бесплатно. Все регионы обеспечены вакцинами против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.

Теги: #корь
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