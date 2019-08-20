Корью в Украине заболели более 57 тыс. человек с начала года - ЦОЗ

Корью в Украине с начала 2019 года заболели 57,301 тыс. человек, из них 30,262 тыс. детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с 10 по 16 августа 2019 года корью заболели 203 человека.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (22 больных, из них 4 детей) и Одесской (12/5) областях, а также Киеве (39/6).

Как сообщалось, Минздрав призвал департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий по иммунизации от кори прививки получили почти 20 тыс. чел - 9 тыс. детей и более 11 тыс. взрослых (студенты и работники учреждений образования).

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали школьников - 20 тыс. и 12 тыс. соответственно. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

Все регионы Украины в настоящее время обеспечены вакцинами КПК производства Бельгии и США. В сентябре и декабре 2019 года планируется дополнительная поставка в Украину 780 тыс. доз вакцины КПК.