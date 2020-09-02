Ляшко: уровень иммунизации от кори до конца года составит 78%

Уровень иммунизации от кори, паротита, краснухи (КПК) до конца года составит 78% при нынешнем темпе, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета (95%), сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Вакцинация, по которой, исходя из темпов охвата прививками, мы не достигнем уровня 2019 года – КПК. Почти все области, кроме Закарпатской, Черниговской и Одесской, улучшили темпы охвата прививками, но если мы будем продолжать вакцинацию в таком же темпе, то до конца года выйдем на 78% при рекомендованном в 95%. Самые низкие уровни охвата прививками КПК в Львовской, Закарпатской, Харьковской, Черновицкой, Волынской, Херсонской, Черкасской, Ивано-Франковской, Ривненсокй, Винницкой, Житомирской, Сумской и Черниговской областях", - сказал он.

"Государство закупает вакцины от 10 инфекционных болезней. Вакцины для профилактики полиомиелита в Украине более 2 млн доз, оральной вакцины от полиомиелита около 2 млн доз, для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка – 560 тыс. доз, для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита и Hib-инфекции – 735 тыс. доз, дифтерии и столбняка для взрослых – более 2 млн доз, вакцина для гепатита и Hib-инфекции – более 1 млн доз, вакцина КПК – более 1,2 млн доз",- добавил Ляшко.