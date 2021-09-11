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01:50 11.09.2021

Случаи заболевания корью стали причиной приостановки США приема рейсов с афганскими беженцами - Белый дом

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Случаи заболевания корью стали причиной приостановки США приема рейсов с афганскими беженцами - Белый дом

Соединенные Штаты временно прекратили принимать рейсы с беженцами из Афганистана после того, как у ряда лиц по прибытии в США диагностировали корь, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Полеты в США временно поставлены на паузу по запросу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и в целях предосторожности, поскольку были выявлены четыре случая кори среди афганцев, недавно прибывших в США", - сказала она на брифинге.

Паски отметила, что заболевшие афганцы помещены на карантин, а CDC отслеживает их контакты. Псаки добавила, что от афганцев, въезжающих в США, в данный момент требуют прививаться от кори.

Ранее в пятницу агентство Associated Press (AP) сообщало со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ американской администрации, что погранично-таможенная служба остановила полеты в США рейсов с беженцев по рекомендации CDC.

По данным AP, США проводят проверку афганцев, вывезенных из Афганистана, в основном, на двух базах - в Катаре и в ФРГ (авиабаза Рамштайн). Также агентство указывало, что многие из эвакуированных на Рамштайн пробыли там более 10 дней - свыше того лимита, который разрешен властями ФРГ при использовании США германской территории для транзита.

Теги: #афганцы #сша #корь #беженцы
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