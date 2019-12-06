В Днепропетровской области в течение года более 1,5 тыс. жителей заболели корью

В 2019 году в Днепропетровской области зарегистрировали более 1,5 тыс. случаев заболевания корью, 77% больных были вакцинированные, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА со ссылкой на Департамент здравоохранения облгосадминистрации.

"Уровень заболеваемости корью в Днепропетровской области остается высоким. Это связано с тем, что многие людей не имеют прививок от болезни - подавляющее большинство заболевших были вакцинированные. В свою очередь это единственное надежное средство профилактики", - сказано в сообщении

Корь - инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем.