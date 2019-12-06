Медицина

15:47 06.12.2019

В Днепропетровской области в течение года более 1,5 тыс. жителей заболели корью

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В Днепропетровской области в течение года более 1,5 тыс. жителей заболели корью

 В 2019 году в Днепропетровской области зарегистрировали более 1,5 тыс. случаев заболевания корью, 77% больных были вакцинированные, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА со ссылкой на Департамент здравоохранения облгосадминистрации.

"Уровень заболеваемости корью в Днепропетровской области остается высоким. Это связано с тем, что многие людей не имеют прививок от болезни - подавляющее большинство заболевших были вакцинированные. В свою очередь это единственное надежное средство профилактики", - сказано в сообщении

Корь - инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем.

Теги: #корь #днепропетровская_область
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